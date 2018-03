Mick Schumacher (18) verfolgt ehrgeizig seine Ziele. Der Sohn des legendären Rennfahrers Michael Schumacher (48) erschien jetzt selbst im Rampenlicht. Beim "Champions for Charity"-Benefiz-Fußballspiel vertrat er seinen Papa. Der ist seit seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit präsent. Auch Mick hat das große Ziel, Formel-1-Pilot zu werden. An der erfolgreichen Karriere seines Vaters will er aber wohl nicht gemessen werden, wie er im Promiflash-Interview deutlich machte: "Also ich mache mein Ding und der Rest zeigt sich dann."



