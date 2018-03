Am 3. Juli trafen sich zahlreiche Größen aus der deutschen Sport- und Promiwelt. Bei dem Benefiz-Fußballspiel Champions for Charity standen unter anderem Kai Pflaume (50), Sven Hannawald (42), Gerald Asamoah (38) und Dirk Nowitzki (39) auf dem Rasen – mit nur einem Ziel: Der Erinnerung an Michael Schumacher (48)! 2013 war der siebenfache Formel-1-Weltmeister bei einem Skiunfall schwer verunglückt. Trotz Rückzug aus der Öffentlichkeit wird das Andenken an die Werte des mittlerweile 48-Jährigen in Ehren gehalten: "Michael ist immer Mensch geblieben, bei all den Erfolgen, die er gehabt hat. Das ist toll und es ist auch wichtig, dass dieses Bild bewahrt wird", betonte Kai im Interview mit Promiflash.



