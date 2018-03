Georgina Rodriguez (22) erwartet ein Baby mit Cristiano Ronaldo (32). Der Fußballer ist weltbekannt, hat bereits drei Kinder via Leihmutterschaft bekommen. Doch wer ist die junge Frau, mit der er gerade Kind Nummer vier erwartet? Georgina ist ausgebildete Ballett-Tänzerin und top in Form. In Madrid steht sie bei der Agentur "Uno Models" unter Vertrag. Über ihre Familie ist nicht viel bekannt. Spanische Medien berichten, dass ihr argentinischer Vater früher wie Cristiano Fußballer war und ihre Mutter leider 2011 bei einem Autounfall starb. Mit dem Real-Madrid-Star ist Georgina seit 2016 glücklich liiert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de