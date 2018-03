Sing meinen Song mit Senna Gammours (37)? Der Ex-Monrose-Star hätte zwar Lust, aber ist sich sicher, dass es zu einer Formatteilnahme niemals kommen wird. Warum? Das hat die Musikerin Promiflash bei der "Atomic Blonde"-Weltpremiere in Berlin verraten: "Ich denke mal, dass 'Sing meinen Song' immer dieselben Typen nehmen. Also, ich glaube nicht, dass sie sich mal trauen, auszubrechen und einfach mal jemand nehmen, der anders ist. Du siehst immer dieselben Gesichter." Zudem sei sie davon überzeugt, dass das deutsche Fernsehen Angst vor ihr hat.



