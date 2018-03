Endlich ist der große Tag gekommen: Ex-GNTM-Sternchen Sarina Nowak (24) durfte zum allerersten Mal für "Sports Illustrated" über den Laufsteg schweben – und das in der sonnenverwöhnten Metropole Miami! Im April sorgte das Curvy-Model bereits mit seinem zuckersüßen Bewerbungsvideo für das US-Hochglanzmagazin für Aufsehen. Und tatsächlich: Beim großen "SI Swim Search"-Wettbewerb schaffte es die tollpatschige Blondine bis jetzt unter die Top 15! Während der großen Runwayshow wurden ihre "Sports Illustrated"-Qualitäten von einer Jury beäugt. Aber auch wenn es am Ende nicht für die Titelseite reicht, mit diesem Walk erfüllt sich Sarina sicher schon jetzt einen Riesentraum!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de