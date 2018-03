Darauf haben die Fans lange gewartet! Wie The New York Times aktuell berichtet, soll Daniel Craig (49) tatsächlich Agent 007 bleiben! Nachdem der smarte Brite Ende 2016 betont hat, nie wieder als James Bond auf der Leinwand sein zu wollen, soll er seine Meinung jetzt geändert haben. Der Grund: eine satte Gage in Multimillionenhöhe! Diese Entscheidung ließe ihn jetzt einen echten Rekord aufstellen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de