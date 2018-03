Mehr als nur gute Freunde? Vor wenigen Tagen tauchte ein romantisches Dinnerfoto von Die Bachelorette-Finalist Johannes Haller (29) und der diesjährigen Germany's next Topmodel-Kandidatin Giuliana Farfalla (21) auf. Und TV-Deutschland wollte natürlich sofort wissen: Was läuft da zwischen euch? Promiflash trifft die beiden mutmaßlichen Lovebirds und hakt nach. "Giuliana und ich sind wirklich super Freunde. Wir haben uns einfach aus den Augen verloren in den letzten Jahren", erklärt Johannes im Interview. Seine gute Freundin Giuliana findet sogar noch deutlichere Worte für die Situation.



