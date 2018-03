Kaum zu glauben: Reese Witherspoons (41) hübsche Tochter Ava Phillippe (17) wird am 9. September tatsächlich schon 18! Gegenüber Entertainment Tonight erklärte Hollywood-Star Reese jetzt, wie sich das anfühlt: "Es ist so komisch. Ich kann nicht glauben, dass sie bald 18 ist. Aber sie ist großartig und wir haben das zusammen hinbekommen. Es fühlt sich an, als wären wir zusammen erwachsen geworden. Das ist toll." Avas Dad Ryan Phillippe (42) gehen die Diskussionen, wem sie ähnlicher sieht, richtig auf die Nerven: "Lasst sie einfach ihr eigenes Gesicht haben, okay?", setzte er der Debatte bei ET ein Ende.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de