Disst Kay One (32) seine Ex Grace Capristo (27)? Der Musiker hat im Mai mit "Louis Louis" eine Rap-Version des Modern-Talking-Hits "Brother Louie" rausgebracht und damit einen Riesen-Erfolg gefeiert. Schon nach drei Wochen wurde der Song über zehn Millionen Mal geklickt. Kay hat damit den deutschen Rekord gebrochen! Jetzt – nur zwei Monate später – hat der 32-Jährige eine neue Version der Single veröffentlicht. Mit "meine Ex-Freundinnen bleiben Fallobst" und weiteren derben Textzeilen schmeißt er darin um sich. Bezieht sich der Bad Boy im umgeschriebenen Hit auch auf seine Ex Grace?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de