Die Suche nach dem zweiten Curvy Supermodel (immer montags, 20.15 Uhr, RTL II) läuft auf Hochtouren! Die Juroren Angelina Kirsch (29), Jana Ina Zarrella (40), Peyman Amin (46) und Carlo Castro suchen nach einer Nachfolgerin für Vorjahressiegerin Céline Denefleh (24). Auch die neue Staffel der Castingshow entpuppt sich für RTL II zu einem echten Quotenerfolg. Ist damit der Plussize-Trend nun auch endgültig in Deutschland angekommen? "Ich finde es gut, dass man nicht immer so abgemagerte Models nimmt. Es sieht besser aus, es sieht natürlicher aus und wesentlich gesünder", befürwortet eine Zuschauerin im Promiflash-Interview die TV-Alternative zu Germany's next Topmodel.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de