Lisa und Lena (15) starten im Musikbiz durch. Am Donnerstag haben die Musical.ly-Twins ihre allererste Single veröffentlicht – mit Erfolg. Mehr als 2,7 Millionen Mal ist das Musikvideo zu "Not My Fault" bei YouTube- bereits geklickt worden. Warum die beiden jetzt auch singen? "Wir fanden, es passt super zu unserer Marke 'J1MO71'. Es ist ein Geschenk, eine Art Dankeschön. Wir wollen unseren Fans damit eine Freude machen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de