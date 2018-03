Alicia Keys (36) und Swizz Beatz (38) feiern ihre Liebe! Sieben Jahre sind die Musiker bereits verheiratet. Vor ihrem Jawort musste ihre Partnerschaft einige Hürden überwinden. Als sich die Sängerin in den Produzenten verliebte, war der Rapper noch mit seiner Ex Mashonda verheiratet. Doch der New Yorker stand zu seinen Gefühlen, ließ sich scheiden und wurde belohnt. "Ich bin stolz auf die Liebe, die wir ausstrahlen und teilen. Ich bin stolz auf alles, was uns verbindet und ich freue mich auf alle zukünftigen Tage unseres gemeinsamen Lebens", machte ihm seine Ehefrau auf Instagram pünktlich zum Jahrestag eine flammende Liebeserklärung.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de