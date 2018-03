Ganz neue Töne! YouTuberin Joyce Ilg (33) spricht im neuen Animationsfilm "Emoji" das Hackermädchen Jailbreak – ihre erste große Synchronrolle. Im Promiflash-Interview erzählt die Schauspielerin von ihrem Charakter: "Sie ist die coolste von allen." Viele ihrer Fans hatten sie zwar in einem anderen Part vermutet – und zwar in dem des fröhlichen Kackhaufens –, aber auch die Codeknackerin wird mit der Stimme von Joyce richtig lebendig. Wie die Vloggerin verrät, haben nicht mal ihre Bekannten ihre Stimme herausgehört. Ob es den Zuschauern ähnlich gehen wird? Am 3. August startet "Emoji" in den deutschen Kinos.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de