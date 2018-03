Plant Sarah Nowak einen Kaiserschnitt? Die Ex-Bachelor-Kandidatin wird zum ersten Mal Mama. Die Vorfreude ist bei der 26-Jährigen und ihrem Liebsten Dominic Harrison (26) riesig. Die junge Blondine befindet sich im sechsten Monat. Aber wie soll der wohl emotionalste Moment ihres Lebens, die Geburt ihres Kindes, genau ablaufen? "Ich wäre die Erste in der Familie, die den Kaiserschnitt machen würde, deswegen streben wir schon auch die natürliche Geburt an", verriet sie im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de