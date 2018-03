An Jessica Paszka (27) ist nicht mehr alles echt – daraus macht die hübsche Ex-Bachelorette auch kein Geheimnis! Brüste und Po hat sich das TV-Sternchen bereits vom Beauty-Doc verschönern lassen. Aber kommt bald Eingriff Nummer drei? Nicht, wenn es nach seinem Liebsten David Friedrich (27) geht. Der hat zu dem Thema Schönheitsoperationen nämlich eine ziemlich klare Meinung, wie er im Interview mit der Closer verrät: "Ich würde ihr davon abraten. Sie wäre auch wunderschön ohne das alles." Und Jessi? Die denkt gerade auch gar nicht an eine weitere OP: "Ich fühle mich wohl und bin happy, so wie ich bin."



