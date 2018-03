Vom schlanken Teenager zur kurvigen Erwachsenen: Pretty Little Liars-Star Sasha Pieterse (21) hat sich in den letzten Jahren ganz schön verändert! Sie findet sich wunderschön und steht zu ihrem neuen Body, wie sie immer wieder durch Fotos und Videos auf ihren sozialen Netzwerken zeigt. Auch, obwohl die zusätzlichen Kilos Ergebnis von unerwünschten, hormonellen Schwankungen sind. Trotzdem muss die Schauspielerin ständig gegen Bodyshamer kämpfen, wie sie auf ihrem Instagram-Kanal verrät: "In sozialen Netzwerken wurde ich von Leuten beschimpft, sobald ich ein wenig zunahm. Sie beleidigten mich, machten sich über mich lustig und ich wurde ständig gefragt, ob ich schwanger sei."



