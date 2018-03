Ex-Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber (25) ist frisch verlobt! Seit Anfang des Jahres sind die blonde Schönheit und ihr Jugendfreund Nick Maerker wieder ein Paar. Spätestens seit Bekanntwerden ihrer Beziehung ist klar: Die zwei sind einfach füreinander bestimmt! An ihrem 25. Geburtstag stellte Liz' Freund ihr dann die Frage aller Fragen! Aber kam die Verlobung für die Influencerin überraschend? Schon im Doppel-Interview im Mai 2017 wurden die beiden auf ein Schmuckstück am Finger der Blondine angesprochen. Etwa ein Verlobungsring? "Nein, es ist noch kein Verlobungsring", erklärte Nick. Damals sei für ihn noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen gewesen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de