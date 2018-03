Nicht zum ersten Mal regen sich Patricia Blancos (46) Fans über einen freizügigen Schnappschuss der Sängerin auf. Oben ohne zeigte sich die Tochter von Roberto Blanco (80) auf ihrem Facebook-Account und provozierte mit dem Foto ihre Follower. Viele von ihnen hinterließen fiese Kommentare, doch Patricia wehrte sich in einem Statement: "An alle, die sich über mein Nacktbild aufregen, meine Mutter hat das Foto gemacht und findet es klasse. Ich muss wirklich sagen, ich wusste nicht, dass es so viele frustrierte Menschen gibt."



