Gewagt, gewagt! Gerade erst veröffentlichte Patricia Blanco (46) ihre erste Single "Find My Way". Kurz zuvor hatte die Ex-Dschungelcamperin ein ziemlich freizügiges Selfie von sich gepostet – und lässt darauf sogar ihren Nippel hervorblitzen! Ob sie mit dieser Strategie die Verkaufszahlen ihres Song-Debüts ankurbeln möchte? Patricia hat auf jeden Fall noch einiges vor: "Für die Zukunft kann ich euch schon einmal verraten, dass das nur der Anfang auf meinem musikalischen Weg ist und ihr euch freuen könnt, was noch kommt", verspricht sie ihren Fans auf Facebook. Bei so einem Vorhaben kann ein bisschen PR ganz bestimmt nicht schaden.



