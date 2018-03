TV-Star Nadine Zucker (32) und ihr Mann Patrick erwarten ihr erstes Kind! Nadine ist bereits in der 40. Schwangerschaftswoche und die Geburt kann jeden Moment losgehen. Die beiden bekommen einen Jungen – den Namen hält das Paar allerdings noch geheim. Wer aber der Pate ihres Würmchens werden könnte, haben Nadine und Patrick im Promiflash-Interview verraten: "Der soll ja wirklich sehr, sehr kinderlieb sein, der Mensch. Viele haben da ja immer so ein Bild, aber ich glaube, der ist ein sehr, sehr liebevoller Vater." Die Rede ist von niemand Geringerem als Poptitan Dieter Bohlen (63). Was der wohl zu dem nicht ganz ernst gemeintem Angebot sagen würde?!



