Ziehen bei Ben Affleck (45) und seiner Liebsten Lindsay Shookus (37) etwa Gewitterwolken auf? Seit einigen Monaten turteln die beiden miteinander, zum 45. Geburtstag des Hollywood-Stars ließ sich die Blondine trotzdem nicht blicken. Viel mehr ließ sich Ben in New York von seinen drei Kids und Ex-Frau Jennifer Garner (45) feiern, die sogar in die Rolle der Kuchenbeauftragten schlüpfte. Ob sich der Schauspieler pünktlich zum neuen Lebensjahr auf das wirklich Wichtige – die Familie – besinnt?



