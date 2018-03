Was für ein Schnappschuss! Nach ihrer kontroversen Rippen-Operation veröffentlichte Sophia Wollersheim (29) jetzt das erste Pic ohne Korsage. Und nicht nur das: Der OP-Fan teilte auch direkt gegen seine Hater aus. Zu dem aktuellen Instagram-Pic, das die Noch-Ehe-Frau von Bert Wollersheim (66) in ihrem Bad aufnahm, schreibt sie: "Mein Leben lang habe ich immer gesagt und gemacht, was ich gedacht habe – ob die Leute es mögen oder nicht. Ich amüsiere mich mittlerweile über oberflächliche Menschen, aus denen der pure Hass spricht."



