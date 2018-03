Wer ist eigentlich die hübsche neue Modelfreundin an Leonardo DiCaprios (42) Seite? Der Hollywood-Schauspieler ist für seine typische Frauenwahl bekannt – jung, hübsch und erfolgreich. Seit etwa zwei Monaten daten Lorena Rae (22) und Leo sich bereits. Mittlerweile zeigen sie sich auch schon in der Öffentlichkeit – scheint so als würde es zwischen den beiden Turteltauben langsam ernst werden. Zeit, die 22-Jährige mal genauer unter die Lupe zu nehmen!



