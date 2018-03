1987 wurden sie quasi über Nacht berühmt, tanzten sich in die Herzen der Zuschauer: Die Dirty Dancing-Protagonisten Baby und Johnny sind bis heute Kult. Erst gestern flimmerte das Film-Traumpärchen wieder über die Bildschirme des Landes. Aber was ist eigentlich aus den Hauptdarstellern Jennifer Grey (57) und Patrick Swayze (✝57) geworden? Während Jennifer nach ihrer erfolgreich besiegten Tumorerkrankung eine Rolle in der Comedy-Soap "Red Oaks" ergattern konnte, verlor ihr Kollege den Kampf gegen die heimtückische Krankheit. 22 Monate nach seiner Bauchspeicheldrüsenkrebs-Diagnose schloss er für immer die Augen.



