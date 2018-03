Hätte sie diesen Ratschlag mal umgesetzt! Model Sarah Knappik (30) musste am Samstag Promi Big Brother verlassen. Zu sehr nervte sie die anderen Mitbewohner und Zuschauer mit ihren ständigen Heul-Attacken. Dabei hatte ihre BFF und einstige Container-Bewohnerin Janina Youssefian (34) ihr vorher noch einen Tipp gegeben, um nicht als Heulsuse rüberzukommen: "Ich habe ihr tausendmal gesagt: 'Sarah, geh auf Toilette, da sind keine Kameras, da kannst du weinen, das sieht kein Mensch.'" Sarah schaffte das aber einfach nicht. Stattdessen brach sie überall in Tränen aus. Für Janina aber nicht schlimm, wie sie im Promiflash-Interview weiter erzählte: "Ist menschlich, ist Sarah und so kenne und mag ich sie." Dann hat Sarah K. ja zumindest noch eine Verbündete.



