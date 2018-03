Meckern wegen nichts? Sarah Lombardi (24) ist seit der Geburt ihres Sohnes Alessio (2) auf Abnehm-Mission. Ihre neuen Muskeln präsentiert die Sängerin jetzt in ihrem neuesten Live-Stream auf Facebook. Ganz zufrieden ist die Kölnerin allerdings nicht. "Hier sind meine Speckröllchen. Sie lassen mich nicht im Stich", erklärt sie, während sie sich an den Bauch packt. Zu viel für einen Fan! Er lässt Sarah im Live-Chat wissen, was er von der Nörgelei hält: "Deine Probleme möchte ich gerne mal haben. Ich muss noch 50 Kilo abnehmen bis zu meinem Idealgewicht – und dann kommst du mit deinen Problemen. Sorry, das kann ich nicht verstehen!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de