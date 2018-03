Es war DER Gänsehaut-Moment der diesjährigen MTV Video Music Awards! Die Megaparty der Superstars wurde von Chester Benningtons (✝41) Tod überschattet. Jared Leto (45) erinnerte in einer Rede an das große Herz des Frontmanns der Alternative-Combo Linkin Park. Mit seinen Worten rührte er seine Kollegen zu Tränen: "Wenn an dieser Stelle irgendjemand zuschaut, der all seine Hoffnung verloren hat, bitte hört mir zu: Ihr seid nicht allein! Sucht euch Hilfe! Teilt eure Gedanken. Aber bitte gebt nicht auf!"



