Zwölf Jahre sind Maite Kelly (37) und ihr Gatte Florent Raimond bereits verheiratet. Während er sich auf den ersten Blick in die Sängerin verliebte, hatte sie zunächst ernsthafte Zweifel. Das Ex-Model war zu dieser Zeit nämlich ein waschechter Schürzenjäger, hatte gleich fünf Liebeleien mit anderen Frauen parallel laufen. Kein Wunder also, dass Maite die Absichten des Womanizers infrage stellte. "Klar, bei so einem gut aussehenden Mann, dachte ich mir schon: Der will nur das eine", verriet sie der Freizeit Revue.



