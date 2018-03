Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) im Baby-Glück! Die "Adam und Eva"-Turteltauben sind seit August Eltern eines kleinen Sohnes. Jetzt haben die beiden in der Doku-Soap "Janni & Peer... und ein Baby!" endlich verraten, wie der kleine Racker heißt. Im Promiflash-Interview vor wenigen Tagen gaben sie bereits einen ersten Hinweis: "Praktisch so was wie Paul Sunshine, aber es ist nicht Paul Sunshine."



