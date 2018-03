Ein letztes Mal noch schwingt Steffen Henssler (44) heute den Kochlöffel. Acht Staffeln plus zwei Specials lang hat der Profi bei Grill den Henssler Promi um Promi an die Wand gebrutzelt, bevor er sich nun aufmacht, im körperlich und geistlichen Wettstreit neue Konkurrenten zu grillen. In seiner Abschiedsshow wird auch Dauergast und Kumpel Detlef Steves (48) dabei sein und wohl für ein paar Tränchen sorgen. Ruth Moschner (41) verriet Promiflash vorab, wie schlimm es wird: "Es wird sehr viel geweint in der letzten Show. Taschentücher bereitlegen, es wird sehr emotional, was mich aber sehr freut, weil das ja auch heißt, wie viel unseren Gästen, dem Steffen, unserer Jury diese Show am Herzen liegt."



