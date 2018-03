Herzogin Kate (35) wird ein weiteres Mal Mama! Nach reichlich Spekulationen in den vergangenen Wochen bestätigte der Kensington Palast jetzt ganz offiziell via Twitter: Die Ehefrau von Prinz William (35) erwartet ihr drittes Kind! Da stellt sich natürlich die Frage, zu welchen öffentlichen Anlässen die 35-Jährige bereits von ihrem Baby wusste? Geschenkeübergabe in Warschau, Party in Berlin und der letzte öffentliche Auftritt vor dem Platzen der Baby-Bombe – das sind Kates Top drei der geheimen Schwangerschafts-Momente.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de