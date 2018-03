Body-Frust bei Sophia Thiel (22)? Der Fitness-Star ist bekannt für seine trainierten Rundungen. In letzter Zeit zeigte sich die Blondine häufiger unzufrieden über die vermeintlichen Extra-Pfündchen. Bei der TV-Preview von "Fitness Diaries" plauderte Sophia im Promiflash-Interview aus dem Figur-Nähkästchen: "Ich könnte auch bessere Waden haben. Also, es gibt überall kleine Baustellen!" Auch mit ihrem Po ist der The Biggest Loser-Coach noch nicht rundum glücklich – sie trainiere ihre Kehrseite täglich.



