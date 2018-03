An diesem Schwanger-Styling kann sich so manch eine Promi-Dame ein Beispiel nehmen. Bei der Vogue Fashion's Night Out in Düsseldorf zog Cathy Hummels (29) am Wochenende alle Aufmerksamkeit auf sich. Der Grund: ihre süße, wachsende Babykugel, die sie sanft in einem transparenten Blumendress verpackte. Gegenüber Promiflash plauderte sie ihr Fashion-Geheimnis für Schwanger-Kurven aus: "Also, ich trage ehrlich gesagt bevorzugt Kleider, weil du einfach nichts einschnürst, vor allem, wenn die oben ein bisschen Stretch-Stoff haben. Ich finds' schön, wenn man alles ein bisschen betont und einfach das Beste draus macht. Nur weil man schwanger ist, heißt es ja nicht, dass man sich komplett verhüllen muss."



