Feiert Sarah Lombardi (24) jetzt etwa ihr Single-Dasein? Vergangene Woche tauchten Bilder ihres Freundes Michal auf, die ihn innig mit einer Anderen zeigten. Kurz danach erklärte Sarah via Social Media, dass sie Single sei. Und genau das scheint die junge Mama nun zu feiern. Aktuell befindet sich die 24-Jährige mit Söhnchen Alessio (2) und ihrer Oma in Nashville. Und da, weit weg von all dem Michal-Gerede, ging die Sängerin nun richtig Party machen.



