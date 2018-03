Was ist bloß los bei Marc Terenzi (39) und Verena Kerth (36)? Beide machten diesen Monat Urlaub auf Mallorca und posteten süße Fotos von ihrem Zusammentreffen – dann sorgte plötzlich diese Meldung für Schlagzeilen: Die Radiomoderatorin gab dem Dschungelkönig eine Ohrfeige – und das auf offener Straße! Aber wie kam es zu dieser Eskalation? "Das möchte ich nicht erzählen, das ist mir zu privat. So ist es nun mal unter Freunden, manchmal erhitzen sich die Gemüter. Aber es war eine Scheißaktion von mir. Jetzt ist alles wieder gut", erklärt die 36-Jährige in einem RTL-Interview.



