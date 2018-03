Der Kindersegen im schwedischen Königshaus reißt einfach nicht ab! Ende August hat Prinzessin Sofia (32) ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht und plötzlich verkündet Prinzessin Madeleine (35) ihre dritte Schwangerschaft. Doch trotz großer Freude möchte die 35-Jährige ihr Glück wohl noch für sich behalten. Ihr kleines Bäuchlein versteckt sie bei öffentlichen Auftritten bisher gekonnt hinter weiten Kleidern, Blumensträußen oder Handtaschen. Und das hat sie auch in ihren vorherigen Schwangerschaften bereits so gehandhabt. Vielleicht möchte sie ihren Nachwuchs einfach so lange wie möglich vor Blitzlichtgewitter schützen.



