Am 14. September kommt mit "High Society" eine freche Komödie in die deutschen Kinos, die spritzig-witzig mit den Vorurteilen zwischen Arm und Reich spielt. Jannis Niewöhner (25) und Jannik Schümann sind neben Emilia Schüle (24), Iris Berben (67) und Katja Riemann (53) Teil des Casts – und gehören als gefragte Jungschauspieler selbst zur High Society des deutschen Films. Luxus hat für die sympathischen Jungs aber so rein gar nichts mit materiellem Wohlstand zu tun. "Ich find's einfach geil, wenn ich verreisen kann, dann ist das für mich in jeder Weise Luxus", verriet Jannik im Interview mit Promiflash.



