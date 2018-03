Da gerät Michal doch ganz schnell in Vergessenheit! Vor Kurzem gab Sarah Lombardi (24) bekannt, dass sie und ihre einstige Jugendliebe nicht mehr zusammen sind. Derzeit ist eines aber sowieso viel wichtiger für die Ex-DSDS-Finalistin: ihre neue Musik. In Nashville arbeitet Sarah gerade an einem neuen Album. Dabei bekommt die hübsche Mama tatkräftige, männliche Unterstützung – und die wissen definitiv, wie man gut ablenkt! Das beweist Sarah ihren Fans auf Snapchat.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de