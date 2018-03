Was für ein Chaos im Star Wars-Universum! Während in wenigen Monaten die achte Episode "Die letzten Jedi" rund um Rey (Daisy Ridley, 25) und Kylo Ren (Adam Driver, 33) anläuft, macht der finale Teil der neuen Trilogie ziemlich Probleme – und sorgt für totale Verwirrung! Erst wird der geplante Regisseur Colin Trevorrow (41) von der Produktionsfirma abgesägt, dann holt man den bereits weltraumerprobten J. J. Abrams (51) wieder ins Boot. Die Folge des abrupten Wechsels: Der Starttermin für den neunten "Star Wars"-Part rutscht von Mai 2019 in den Dezember. Die Dreharbeiten sollen erst Anfang kommenden Jahres beginnen.



