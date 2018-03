Steht er jetzt etwa unter strenger Beobachtung? Seit die plötzlichen Schwangerschafts-News um Kylie Jenner (20) und Travis Scott (25) im Netz die Runde machen, sind alle Augen auf das junge Paar gerichtet. Am Samstag enterte Travis zum ersten Mal nach den Schlagzeilen die Bühne – beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas begleitete er neben Quavo (26), Chance The Rapper und Co. das Closing-Set von DJ Khaled (41). Immer an seiner Seite: Kylie! Ein Instagram-Video von French Montana (32) beweist: Die Angeblich-Schwangere hielt sich während des Konzertes im Backstage-Bereich auf. Vor die Fotografen trat das sonst so selbstbewusste Kardashian-Küken nicht.



