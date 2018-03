Hugh Hefners (✝91) Playboy-Villa – eine Legende voller Geheimnisse! Das Haus, in dem 29 Zimmer auf über 2000 Quadratmetern Platz finden, gehört dem kürzlich verstorbenen Magazinbegründer zwar seit etwa einem Jahr nicht mehr. Dennoch lebte Hugh bis zu seinem Tod in der Mansion, in die er schon Superstars wie Jack Nicholson (80), Rihanna (29) und Leonardo DiCaprio (42) zum Feiern einlud. Gerüchten zufolge soll Jack sogar einen eigenen Geheimgang zur Mansion gehabt haben – diese Story war jedoch ein ausgeklügelter Aprilscherz des Playboys!



