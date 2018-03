Verwandelt er sich in eine Kopie seines Vaters? Brooklyn Beckham (18) ist der älteste Sohn von David (42) und Victoria (43). In deren Schatten steht der Promi-Sohn allerdings lange nicht mehr. Mit seiner Leidenschaft für die Fotografie machte sich der 18-Jährige selbst einen Namen. Jetzt lebt er in New York, studiert dort an der Parsons School of Design und wird immer cooler. Brooklyn mausert sich zum stylishen Frauenmagnet – und wird seinem Papa immer ähnlicher.



