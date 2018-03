Ist die Morgenübelkeit damit passé? Anfang September verkündet das britische Königshaus die Hammer-News: Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) erwarten zum dritten Mal Nachwuchs! Bei einer Charity-Veranstaltung soll der werdende Papa laut Hello! nun ganz offen über den Gesundheitszustand seiner Liebsten gesprochen haben: Kate gehe es langsam besser! Ob das dem Verzehr von Ingwerkeksen zu verdanken ist? William habe an dem Hausmittel jedenfalls so seine Zweifel: "Kein Ingwer der Welt könnte die Beschwerden stoppen. Wir haben alles versucht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de