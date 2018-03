Sie kann wieder lachen! Vergangenen Monat hatte Selena Gomez (25) ihren Fans auf Instagram offenbart, dass ihr im Sommer wegen ihrer Lupus-Erkrankung eine Niere transplantiert werden musste. Nun geht es der Sängerin und Schauspielern schon wieder so gut, dass sie bereits für einen neuen Film in New York vor der Kamera steht. Dort trifft sie auf der Straße eine aufgeregte Schulklasse – macht freudig Selfies, quatscht ausgelassen mit den Mädchen und umarmt jedes einzelne.



