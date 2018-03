Seit wenigen Tagen ist es so weit: Die Lochi-Fans können endlich die eiskalte Eigenkreation von Heiko (18) und Roman Lochmann (18) kosten! Für eine große Fastfood-Kette entwickelten die YouTube-Twins ein Eis mit besonderem Topping: den McFlurry Crazy Pop! Im Promiflash-Interview bei der Tribute to Bambi Gala in Berlin verrieten die beiden jetzt, warum es genau diese und keine andere Leckerei werden sollte: "Wir waren immer riesige Eisfans. Wir wollten als Kids schon Eismänner werden!"



