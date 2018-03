Bibi-Heinicke-Fans, festhalten bitte. Mit diesen Neuigkeiten hätte wohl niemand gerechnet. Via YouTube gab die Blondine jetzt bekannt: "Ich habe ein eigenes Lied aufgenommen." Und dabei handelt es sich nicht etwa um einen verspäteten Aprilscherz. Es stimmt wirklich. Bibi geht unter die Sängerinnen. Und für ihren Song "How It Is" hat sie sich ordentlich ins Zeug gelegt, wie sie verriet. "Ich habe auf Englisch diesen Song gesungen. Ich hatte für dieses Lied extra viele Gesangsstunden. Alles Dinge, die ihr gar nicht mitbekommen habt." Stichtag für den Release ist übrigens der 5. Mai. Ab 14:00 Uhr können Bibis Fans den Song dann rauf und runter hören. Ob sie es so in die Charts schafft?



