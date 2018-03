Strenge Mutter oder eher ganz lockere Mama? Maite Kelly (37) hat mit ihrem Mann Florent Raimond drei Töchter, die Jüngste ist drei Jahre alt. Viele andere Promimütter, darunter vor allem Sarah Lombardi (24), bekamen in der Vergangenheit schon schlimme Vorwürfe an den Kopf geworfen, wenn sie ihre Kids beim Fernsehschauen zeigten. Wie Maite selbst das handhabt, verriet sie jetzt im Promiflash-Interview: "Die Dreijährige darf immer so eine Viertelstunde am Tag. Wenn sie vom Kindergarten kommt, ist sie meistens so ein bisschen k.o. und dann wird auf dem Sofa gekuschelt und meistens gucken wir das dann zusammen." Passenderweise ist die Kleine ein Fan von "My Little Pony". In dem Animationsfilm leiht Maite einer Figur ihre Stimme.



