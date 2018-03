Bachelorette Jessica Paszka (27) fand tatsächlich in der beliebten Kuppelshow ihren Mr. Right. Mit "Eskimo Callboy"-Drummer David Friedrich (27) verließ die Rosenkavalierin Arm in Arm die Sendung! Aber nur wenige Wochen danach folgte die Trennung der einstigen Turteltauben. Jetzt äußerte sich das Reality-TV-Sternchen zum ersten Mal im Netz zum Liebesaus: "Er (David, Anm. d. Red.) ist ein wirklich toller Mensch und ich wünsche ihm das größte Glück auf Erden. Wenn man etwas für einen Menschen empfunden hat, sollte man immer ohne Hass gehen", schrieb sie in ihrer Instagram-Story – ganz ohne ein böses Wort über ihren Ex zu verlieren. Und ihr Glaube an die Liebe? Der ist nach wie vor ungebrochen...



