Dominik Bruntner (24) hat große Pläne! Im Sommer lernte der amtierende Mister Germany Ex-DSDS-Kandidatin Sarah Lombardi (25) auf einer Party kennen. Seitdem stehen die beiden in Kontakt – und planen sogar schon ihr erstes Date. Doch nicht nur an der hübschen Brünetten scheint der 24-Jährige Gefallen gefunden zu haben: Dominik will unbedingt auch die Bekanntschaft mit Sarahs Sprössling Alessio (2) machen. "Ja klar, ich würde ihn schon gerne mal kennenlernen", verrät er Promiflash jetzt bei der German Boxing Awards Gala 2017.



