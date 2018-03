Er hat keine Lust auf Gerüchte. In den vergangenen Wochen wurde heftig über Steven Tylers (69) Gesundheitszustand spekuliert. Ende September hatten der Musiker und seine Band Aerosmith überraschend ihre Tournee in Südamerika abgesagt – weil der Frontmann zu krank war. Jetzt erwischten Paparazzi den 69-Jährigen mit seiner Freundin Aimee in West Hollywood, auf dem Weg zum Shoppen. Den Reportern erzählte er, was ihn gerade so richtig nervt: "Wenn ihr nicht immer diese Gerüchte verbreiten würdet, ginge es mir immer gut."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de